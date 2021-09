Project EVE

Project EVE est un jeu d'action au style beat them all développé par le studio SHIFT UP Corporation dont c'est le premier jeu. Il est chapeauté par Hyung-Tae Kim, designer ayant sévit sur la série Magna Carta. Il propose un monde semi-ouvert et propose des combats dynamiques dans des environnements post-apocalyptiques. Le personnage principal pourra débloquer de nouveaux pouvoirs et objets au fil de la progression.