Prodeus : Le Fast FPS à la DOOM sortira le 23 septembre sur PC et consoles

Annoncé au détour d’une conférence lors de la période de l’E3 2020, Prodeus est un Fast FPS qui s’inspire des anciens DOOM. On a un jeu de tir à la première personne qui mise sur la nervosité et la rapidité, des démembrements multiples et des niveaux à parcourir sous une bande-son metal. On connait désormais sa date de sortie définitive et ses consoles de disponibilité.

Et directement dans le Game Pass

Après une période d’accès anticipé d’un peu plus d’un an, Prodeus arrive cette semaine sur PC et consoles. Les développeurs ont ainsi profité de cet early access pour peaufiner leur bébé tout en ajoutant divers contenus, notamment de nouvelles maps, de nouvelles armes ainsi que du multijoueur et de la coopération jusqu’à quatre joueurs. L’éditeur de niveaux sera bonifié à son lancement mais le mode ne sera accessible que sur PC. Cependant, il est tout de même possible d’importer et de jouer aux cartes customisées sur consoles (juste qu’il n’est pas possible d’en éditer).

Prodeus sera disponible le 23 septembre 2022 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series et Switch. Bonne nouvelle, il intègrera également le Xbox Game Pass dès son lancement.