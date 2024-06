Premier avis sur Songs of Silence, le nouveau jeu de stratégie à l’esthétique art moderne

Se déroulant dans deux mondes fantastiques distincts, le jeu mêle gestion de royaume, exploration et développement de héros avec des batailles en temps réel courtes mais intenses. Ce mélange unique est accentué par une direction artistique inspirée de l’art nouveau et une bande-son composée par Hitoshi Sakimoto, connu pour ses œuvres sur Final Fantasy Tactics et Final Fantasy XII.

L’histoire du jeu nous plonge dans un conflit entre deux mondes menacés par une force dévorante appelée le Silence. Chaque faction a sa propre histoire et ses motivations, offrant une profondeur narrative qui rappelle des titres comme The Banner Saga ou Battle for Wesnoth. L’univers est divisé en deux réalités opposées, l’une de lumières et l’autre de ténèbres, chacune avec ses propres cultures et mythologies.

Entre stratégie rapide et esthétique intéressante

Le gameplay de Songs of Silence se distingue par son mélange de gestion stratégique à long terme et de batailles en temps réel dynamiques. Les joueurs doivent gérer leurs ressources, explorer des cartes au tour par tour et développer leurs héros tout en participant à des affrontements rapides et intenses. Cette combinaison offre une expérience équilibrée, similaire à Total War: Three Kingdoms, mais avec une exécution plus condensée.

Les mécaniques de jeu innovantes incluent l’utilisation de cartes pour influencer les batailles. Contrairement à des jeux comme Slay the Spire ou encore dans un tout autre genre Magic: The Gathering, les cartes de Songs of Silence ne sont pas à « collecter » mais représentent des actions uniques propres aux héros et aux lieux visités. Ces cartes peuvent être utilisées pour donner des ordres tactiques, déclencher des effets de statut ou infliger des dommages directs pendant les batailles. Cette mécanique ajoute une couche stratégique supplémentaire, permettant aux joueurs d’adapter leurs tactiques en fonction des circonstances.

Les joueurs peuvent choisir parmi plus de 100 unités différentes pour constituer leurs armées, chaque unité ayant ses propres forces et faiblesses. La variété des unités et des cartes offre une multitude de combinaisons stratégiques, rendant chaque partie unique. Les batailles, bien que courtes, sont intenses et demandent une réflexion et une exécution rapides, ainsi qu’une bonne gestion des ressources.

Une expérience immersive au doux son d’Hitoshi Sakimoto

Visuellement, Songs of Silence se démarque par son esthétique art nouveau, inspirée par des artistes comme Alphonse Mucha. Les cartes sont colorées et détaillées, créant une atmosphère visuellement captivante qui tranche avec les paysages souvent ternes des jeux de stratégie traditionnels. Cette direction artistique unique apporte une fraîcheur bienvenue et contribue grandement à l’immersion du joueur. Les animations des unités et des effets de sort sont fluides et bien réalisées, ajoutant à l’expérience visuelle globale, en tout cas en vitesse « normale ». Utiliser la vitesse *2 ou *4 du jeu enlève une certaine fluidité et une certaine beauté aux mouvements des troupes.

La bande-son du jeu, quand à elle, est composée par Hitoshi Sakimoto, et ajoute une dimension épique aux batailles tout en renforçant l’immersion dans l’univers du jeu. Les musiques orchestrales, comparables aux œuvres de Final Fantasy XII ou encore Valkyria Chronicles, contribuent à créer une atmosphère envoûtante. Chaque morceau est soigneusement conçu pour s’adapter aux différentes phases du jeu, des moments de calme lors de l’exploration aux batailles frénétiques. Les effets sonores, bien que moins remarquables que la musique, sont de bonne qualité et complètent l’expérience sans jamais devenir envahissants.

En termes de performance, bien que le jeu soit encore en accès anticipé, le tout est globalement positif. Les développeurs travaillent activement à optimiser le jeu pour garantir une expérience fluide et sans accroc.

En somme, Songs of Silence s’annonce comme un titre prometteur et intéressant pour les amoureux de jeux de stratégie 4X. Avec une histoire riche, un univers captivant, un gameplay équilibré et une direction artistique unique, il a tous les atouts pour séduire les fans du genre.