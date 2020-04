Predator: Hunting Grounds se met à jour et corrige ses bugs

Disponible depuis le 24 avril dernier sur PC et PS4, Predator: Hunting Grounds se dote déjà d’une mise à jour. Chose assez prévisible et qui ravira certainement les joueurs, ce patch va améliorer notamment les soucis matchmaking pointé du doigt à son lancement.

Une amélioration du matchmaking et des corrections de bugs

Dans ce patch 1.05 qui pèse environ 1.4 Go sur PC et PS4, pas mal de corrections sont apportés au titre d’illfonic. Effectivement comme évoqué plus haut, ce fameux patch optimise tout d’abord le temps d’attente beaucoup trop important du matchmaking, ce qui agaçait au passage les joueurs. D’ailleurs de notre côté, il semblerait que cela soit mieux après l’installation de la mise à jour sauf en choisissant Predator, où le délai d’attente oscille entre 4 et 6 minutes.

Concernant ensuite les diverses corrections, nous retrouvons notamment des bugs de collisions supprimés, ainsi qu’une IA un peu plus réactive aux bruits de pas ou aux tirs. Qui plus est, le bug des objectifs de missions qui ne pouvaient aboutir car les vagues d’ennemis contrôlées pas l’IA n’étaient pas suffisantes a été corrigé.

En sus, on notera que ce patch corrigera les soucis d’interface dans le didacticiel du Predator, tout comme les effets sonores émis par les joueurs commandos qui se voyaient de beaucoup trop loin par la vision thermique du Predator. En somme, voilà de quoi contenter les joueurs afin de rendre l’expérience de jeu plus agréable.

Soit dit en passant, vous pouvez jeter un œil sur l’intégralité des corrections de cette mise à jour 1.05 à cette adresse. On rappelle enfin que Predator: Hunting Grounds est disponible depuis le 24 avril dernier sur PC et PS4. Notre test arrivera d’ailleurs très bientôt.