Annoncé lors du State Of Play de Sony en mai 2019, Predator Hunting Grounds sort officiellement aujourd’hui sur PC (Epic Games Store) ainsi que sur PlayStation 4. L’occasion de revenir sur les informations essentielles à savoir sur le titre.

Gameplay

Vous vous retrouverez ici dans un gameplay asymétrique, c’est à dire que les joueurs qui sont dans une même partie auront une expérience de jeu complètement différente. D’un côté, quatre joueurs qui contrôleront des forces militaires d’élite envoyés en pleine jungle afin de remplir différents objectifs et de parvenir à s’extraire en hélicoptère.

De l’autre, un seul et unique joueur qui aura le contrôle du Predator et qui devra éliminer tout ce beau monde un par un en prenant garde à ne pas se faire repérer au risque de passer un sale quart d’heure.

Une partie et deux ambiances donc selon que l’on soit dans un camp ou dans l’autre. Le gameplay du côté des militaires reste somme toute classique avec différentes armes à vos dispositions (que vous pourrez changer en cours de partie via un système de coffre) et des objectifs à remplir que l’on a déjà vu un nombre incalculable de fois dans ce type de production.

Le côté du Predator se voit lui déjà un peu plus fun à jouer avec l’utilisation de son canon ou la possibilité de grimper aux arbres avec une facilité déconcertante. Vous aurez aussi la chance de pouvoir vous rendre invisible afin de surprendre au mieux le commando qui vous chasse.

Vous pourrez débloquer plusieurs compétences ainsi que la possibilité de monter différents builts une fois certains paliers de niveaux atteints. Des éléments cosmétiques et différents skins seront aussi à déverrouiller en gagnant de l’xp et en réalisant certaines actions.

Configuration minimale pour Predator Hunting Grounds

Système d’exploitation : Windows 10 (versions 64 bits uniquement)

Processeur : Intel Core i5-6400 ou AMD FX-8320

Mémoire vive : 8 Go de RAM

Carte graphique : Nvidia GTX 960 ou AMD R9 280x

DirectX : 11

Espace libre nécessaire : 18 Go d’espace disponible

Configuration recommandée pour Predator Hunting Grounds

Système d’exploitation : Windows 10 (versions 64 bits uniquement)

Processeur : Intel Core i7-5930K ou AMD Ryzen 5 1600X

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Carte graphique : Nvidia GTX 1660 ou AMD R9 Fury X

DirectX : 12

Espace libre nécessaire : 18 Go d’espace disponible

Résumé des informations importantes