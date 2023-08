Pour Hironobu Sakaguchi, Final Fantasy XVI est un vrai Final Fantasy

Comme le douzième, le treizième ou le quinzième épisode (ça commence à devenir une rengaine), Final Fantasy XVI est loin d’avoir fait l’unanimité à sa sortie, divisant la communauté sur ce que doit être un Final Fantasy ou non. Hironobu Sakaguchi, le réalisateur des premiers opus de la saga dans les années 80 et 90, avant de devenir le superviseur de la marque, est revenu sur le débat après avoir terminé lui-même Final Fantasy XVI.

Il commence tout d’abord par décrire cet épisode comme « l’ultime fantasy », mais aussi comme « un vrai Final Fantasy ». Et selon lui, ce qui détermine le mieux un épisode de la saga, c’est sa capacité à faire évoluer cette dernière :

De quoi mettre fin au débat ? Rien n’est moins sûr étant donné que tout le monde a son opinion sur la question, mais voir Sakaguchi adouber Final Fantasy XVI après l’avoir terminé doit certainement faire chaud au cœur à toute l’équipe de développement.

I think…

FINAL FANTASY is something that continues to evolve. It is never completed. Adventurousness, Courage, and Determination are the key words.#FF16 pic.twitter.com/tgr3i4Gk37

— 坂口博信 (@auuo) August 14, 2023