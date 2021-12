Pokémon Unite dépasse la barre des 50 millions de téléchargements

Il y a seulement quelques semaines, Pokémon Unite célébrait ses 9 millions de téléchargements avec un grand enthousiasme, montrant alors que le jeu avait visiblement remporté son pari en s’adressant à un large panel de joueurs et de joueuses. Le free-to-play peut à nouveau sortir le champagne, puisque c’est un chiffre bien plus important qui vient d’être dépassé.

#PokemonUNITE has now been downloaded over 50 million times! As a thank you, any user who logs in between 12/9 – 1/31 will receive 2,000 Aeos Tickets.

Thank you once again for all of your support! pic.twitter.com/M8NWmigpC6

— Pokémon UNITE (@PokemonUnite) December 6, 2021