Pokémon Unite dépasse les 9 millions de téléchargements

Comme on pouvait s’y attendre, le succès est au rendez-vous pour Pokémon Unite. Quelques semaines après sa sortie sur Switch, alors qu’il devrait arriver sur mobiles dans les prochains jours, le jeu se targue déjà d’avoir compatibilisé plus de 9 millions de téléchargements à travers le monde.

What a goal! The Nintendo Switch version of #PokemonUNITE has just exceeded 9 million downloads! To show our excitement and gratitude, every Trainer will receive 2,000 Aeos Tickets starting 9/29.

Thanks for playing Pokémon UNITE, and look forward to the mobile launch on 9/22! pic.twitter.com/m9xyYXhL0k

— Pokémon UNITE (@PokemonUnite) September 16, 2021