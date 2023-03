Pokémon Écarlate et Violet : Un nouveau bug fait disparaitre les sauvegardes

Lors du dernier Pokémon Presents, The Pokémon Company a levé le voile sur le futur de Pokémon Écarlate et Violet, qui recevront bel et bien un DLC en deux parties d’ici la fin d’année, comme beaucoup de monde aurait pu le prévoir. Ce DLC est d’ores et déjà disponible à la précommande, mais il cause visiblement quelques soucis avec la dernière version du jeu, au point même de créer un bug qui va supprimer les sauvegardes.

Pas question de perdre tous nos shinys

Ce bug en question fait actuellement le tour de Reddit et semble être lié aux deux facteurs : l’achat du DLC et le lien avec l’application Pokémon Go. Ce problème a été rencontré par une petite partie du public et ne laisse pas suggérer qu’il est de grande ampleur, mais puisque Nintendo et The Pokémon Company n’ont pas encore communiqué sur le sujet, il est normal de s’inquiéter.

Perdre des heures d’aventure et tous ses Pokémons est quelque chose d’assez terrible, et ce ne sont pas celles et ceux qui ont connus ça sur la première Game Boy qui vont nous contredire. Faites donc bien attention si vous comptiez acheter le DLC dès maintenant et si vous prévoyiez de connecter votre jeu à Pokémon Go.

