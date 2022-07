Pokémon Ecarlate & Violet : Tout savoir sur les prochains jeux (9ème génération, monde ouvert…)

L’année 2022 marque le début d’une nouvelle génération de Pokémon grâce à Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Après un Légendes Pokémon Arceus qui a complétement chamboulé la formule, la licence revient avec un opus plus « canonique » qui reprend les codes traditionnels de la saga, tout en les mélangeant au savoir-faire acquis dans le dernier spin-off. Avant de les revoir d’ici la fin de l’année, on récapitule ici tout ce que l’on sait à propos de Pokémon Ecarlate & Violet.

Un monde ouvert plein de promesses

Même si on reprend clairement son moteur déjà très limité, Légendes Pokémon Arceus n’était donc pas un aperçu de la direction de la série principale, puisque le fonctionnement classique revient avec les arènes et les dresseurs adverses qui vous attendent un peu partout dans la nature. D’ailleurs on perd aussi la construction en zones limitées du jeu de ce début d’année puisque Pokémon Écarlate et Violet seront bien en monde ouvert, et un vrai cette fois-ci.

Cette plus grande liberté d’exploration passera aussi par le fait de pouvoir visiter la région inspirée de la Péninsule Ibérique comme on le souhaite, le scénario ne viendra pas bloquer l’accès de tel ou tel endroit. Cette promesse fait tout de même lever quelques doutes. D’accord, on peut se rendre immédiatement n’importe où, mais est-ce qu’on ne va pas se retrouver à juste courir pour sa vie au milieu des Pokémon qui ont 50 niveaux de plus que les nôtres ?

D’ailleurs, pour l’instant, Game Freak est assez flou en ce qui concerne les Pokémon sauvages. Ils se baladent toujours sur la carte mais on ne sait pas s’ils pourront attaquer directement le personnage ou être capturés en lançant une Pokéball sans passer par la case combat.

Il faut dire que pour le moment, les développeurs ne disent rien ou presque sur le gameplay. Aucune nouvelle mécanique n’a été évoquée, on sait juste qu’il sera possible d’inviter trois autres personnes qui pourront alors vous accompagner dans votre aventure ou bien partir dans leur coin tout en restant dans votre session.

Quelles sont les différences entre les deux versions ?

L’autre point que l’on tient absolument à nous faire passer, c’est que jamais deux versions n’ont été aussi différentes l’une de l’autre. On nous promet une intrigue spécifique selon si vous prenez Écarlate et Violet, et cela démarre directement puisque le Professeur Pokémon ne sera pas le même selon le jeu.

Ainsi dans Pokémon Écarlate, votre mentor sera Olim et dans Violet, il s’agira de Turum. On note le style tribal de l’une et le style futuriste de l’autre, ce qui se prolonge d’ailleurs dans le design des Pokémon légendaires des deux versions. Bon d’accord, Koraidon ne fait pas très préhistorique avec son espèce de roue en plein milieu du torse mais Miraidon a quand même des réacteurs à la place des pattes arrière. L’un serait de type Dragon / Combat tandis que l’autre serait Dragon / Électrique.

Les Pokémon confirmés

Et puisque l’on parle de créatures inédites, autant passer au reste des Pokémon inédits. Forcément, nous avons toujours le trio de starters avec le félin de type Plante, Poussacha, le reptile de Feu Chochodile et le canard d’eau Coiffeton.

Et nous avons aussi découvert trois autres espèces qui peupleront cette nouvelle région qui n’a toujours pas de nom. On peut donc dire bonjour à Pohm, la nouvelle souris électrique qui sert de pseudo-Pikachu de cette nouvelle génération. Qui dit Espagne, dit huile d’olive selon Game Freak qui nous propose donc Olivini, un Pokémon de type Plante / Normal qui attaque en sécrétant de l’huile. Et en attendant une créature en forme de tapas ou de paella, il faudra donc compter sur le cochon noir qui a rapidement conquis Internet, Gourmelet, qui sera de type Normal.

Il faut savoir que les trois auront pour autre point commun d’être dans l’équipe de Menzie, votre amie et rivale de cet épisode, dont la tenue changera selon celle de votre version.

Pour ce qui est des autres Pokémon confirmés et qui proviennent d’autres générations, on retrouvera donc :

Pikachu

Mimitoss

Miaouss

Psykokwak

Magnéti

Ectoplasma

Lainergie

Granivol

Leuphorie

Embrylex

Bekipan

Tylton

Séviper

Draby

Étourmi

Apitrini

Baudrive

Lucario

Chlorobule

Hexagel

Passerouge

Flambusard

Flingouste

Prédastérie

Floramantis

Croquine

Khélocrok

Montracite

Dolman

Evidemment, d’autres Pokémon seront au programme, mais à l’heure où l’on écrit ces lignes, ce sont les seuls qui ont été aperçus dans les trailers ou qui ont été confirmés.

Une bande-son pas comme les autres

Toby Fox, le créateur d’Undertale et de Deltarune a déjà annoncé qu’il continuer d’officier en tant que compositeur pour Game Freak et cette fois-ci, il a même une plus grande charge de travail puisqu’il passe d’une seule musique du post-game de Pokémon Epée et Bouclier à plusieurs thèmes sur ces versions.

Son travail peut d’ailleurs être entendu dans la dernière bande-annonce puisque c’est lui qui va s’occuper du thème principal de l’exploration, autrement dit un très gros morceau pour des jeux en monde ouvert.

Quand sortiront Pokémon Ecarlate & Violet ?

Comme d’habitude, on imagine qu’aucun retard ne sera à prévoir pour ces jeux Pokémon, ce qui veut dire que Pokémon Ecarlate & Violet seront tous les deux disponibles dans le monde entier le 18 novembre 2022, en exclusivité sur Nintendo Switch.

Où précommander Pokémon Ecarlate & Violet ?

Où précommander Pokémon Écarlate ?

Voici où vous pouvez dès à présent précommander Pokémon Écarlate :

Où précommander Pokémon Violet ?

Voici où vous pouvez dès à présent précommander Pokémon Violet :

Où précommander le Pack Duo Pokémon Écarlate + Pokémon Violet ?

Voici où vous pouvez dès à présent précommander le Pack Duo Pokémon Écarlate + Pokémon Violet :