Pokémon écarlate et violet présentent motorizard

Pokémon Écarlate et Violet ne connait pas les week-ends et on a donc eu droit à une nouvelle bande-annonce à l’occasion des Championnats du monde Pokémon 2022. Et forcément, cette vidéo était un peu plus axée sur l’aspect compétitif du jeu avec tout de même une créature inédite dévoilée.

Que quelqu’un offre une moto à l’équipe de Pokémon Écarlate et Violet

Voici donc Motorizard, un Pokémon de type Dragon/Normal qui ressemble suspicieusement aux deux Légendaires de Pokémon Écarlate et Violet, au point de pouvoir lui-aussi être utilisé comme monture. Il possède la capacité Queulonage qui lui permet de sacrifier des PV pour laisser un clone à sa place avant de revenir pour échanger sa place avec un autre membre de l’équipe.

Catégorie : Pokémon Monture

Pokémon Monture Type : Dragon/Normal

Dragon/Normal Taille : 1,6m

1,6m Poids : 63,0 kg

63,0 kg Talent : Mue

Mue Description officielle : Ce Pokémon est présent dans les foyers de Paldea depuis les temps anciens. Il est d’un tempérament doux et il n’est pas rare de le voir transporter des êtres humains sur son dos. Cela ne semble pas le déranger du tout, car la chaleur corporelle des personnes qu’il transporte le protège du froid. Il peut courir à 120 km/h avec un être humain sur le dos. Sa tête extrêmement robuste et sa queue souple ne lui servent pas uniquement à garder l’équilibre et absorber les chocs lors de sa course, elles lui permettent aussi d’attaquer habilement durant les combats.

C’est l’heure du du-du-du-duel

Le site officiel de Pokémon Écarlate et Violet en profitait pour consacrer un article aux modes de combats contre les autres joueurs et joueuses, il y aura :

des combats amicaux

des combats classés

des compétitions Internet avec des tournois officiels organisés par Game Freak et des compétitions amicales pour pouvoir organiser vos propres évènements

des Équipes d’Emprunt

Les Équipes d’Emprunt sont, comme leur nom le suggère, un système de partage d’Équipes Combat. Dans les combats multi, vous pourrez ainsi utiliser les équipes d’autres joueurs, récupérée via un système d’ID mais vous pourrez aussi partager les vôtres. On suppose que cela ne nous donnera pas les Pokémon des équipes obtenues ainsi et que vous n’aurez pas non plus à vous séparer de vos créatures adorées non plus.

Et niveau mécaniques ?

Le trailer servait également à présenter de nouveaux objets à tenir lors des combats pour obtenir des avantages, on a donc :

Feuille Copieuse : Cet item utilisable une fois par combat permet de copier une amélioration de statistique obtenue par l’adversaire

Cet item utilisable une fois par combat permet de copier une amélioration de statistique obtenue par l’adversaire Dé Pipé : Cet item augmente les chances de réussite d’une capacité qui attaque plusieurs fois.

Cet item augmente les chances de réussite d’une capacité qui attaque plusieurs fois. Cape Obscure : Cet item protège des effets supplémentaires des capacités adverses (il est mentionné sur le site officiel)

Et ce n’est pas tout puisqu’une CT a elle-aussi été annoncée, et elle est en lien avec la Téracristallisation puisqu’il s’agit de la Téra Explosion. Il s’agit d’une capacité Normal qui prend le type de la forme Téracristal du Pokémon. Son autre particularité est de se baser sur l’Attaque ou l’Attaque Spéciale selon la statistique qui est la plus élevée.

Pokémon Écarlate et Violet sortira le 18 novembre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch.