Pokémon Écarlate / Violet : Le nouveau Pokémon Tag-Tag vient taguer les paysages de Paldea

Entre deux Pokémon Presents, il semblerait que The Pokémon Company souhaite nous dévoiler les nouveaux Pokémon de Pokémon Écarlate et Violet au compte-goutte. Il y a quelques jours, on a découvert l’existence de Motorizard, et depuis quelques teasers ont été publiés récemment pour nous indiquer qu’une nouvelle espèce allait bientôt être révélée. Il s’agit finalement de Tag-Tag (Grafaiai en anglais), décrit comme un Pokémon Singe Venin.

Le petit frère caché de Queulorior

Tag-Tag est donc présenté à travers deux vidéos, où on peut voir comme étant principalement un Pokémon nocturne, qui peut recouvrir ses doigts de poison en les léchant, ce qui lui permet aussi de dessiner sur les arbres. Voici ses caractéristiques :

Catégorie : Pokémon Singe Venin

Pokémon Singe Venin Type : Poison/Normal

Poison/Normal Taille : 0,7m

0,7m Poids : 27,2 kg

27,2 kg Talent : Délestage / Toxitouche

Délestage / Toxitouche Description officielle : Tag-Tag est un Pokémon lunatique et tatillon. Il ne vit pas en meute et préfère vagabonder en solitaire. On le retrouve sans cesse impliqué dans des disputes territoriales avec d’autres Pokémon.

Un Pokémon inédit que l’on pourra donc croiser à Paldea et que l’on pourra capturer aux cours de nos aventures. On ignore si une évolution de ce Pokémon est au programme ou non.

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sortiront le 18 novembre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch.