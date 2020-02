Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX s’offre un nouveau trailer

En marge de la série principale de RPG débutée sur Game Boy il y a plus de 20 ans, Pokémon s’épanouit pleinement dans tout un tas de dérivés de genres divers et variés. En 2005 sortait Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours Rouge et Bleue, deux versions d’un même jeu, destinées respectivement à la Game Boy Advance et la Nintendo DS. Ce Dungeon-RPG coloré va connaître, dans une poignée de jours, une nouvelle vie sur Switch.

On fait le tour du propriétaire en deux minutes

Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX, de son petit nom, est une refonte complète de l’aventure parue il y a près de quinze ans. Nouveaux graphismes, certes, mais un scénario qui semble n’avoir pas bougé d’un pouce, et un gameplay sensiblement similaire. C’est du moins ce que l’on déduisait de notre première approche, qui donna lieu à une preview que vous pouvez retrouver à cette adresse.

Après un court spot japonais qui ne nous apprenait pas grand chose, et auquel on ne comprenait quasiment rien (puisque non traduit), cette semaine nous avons droit à un véritable trailer. Celui-ci fait le tour non exhaustif du contenu de ce titre attendu, mais s’attarde assez peu sur son histoire. Cela dit, en moins de deux minutes, on apprend, si on ne le savait pas, de quoi est composé le titre.

Pour rappel, Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX sortira sur Nintendo Switch le 6 mars prochain.