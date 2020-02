Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX s’offre un trailer japonais

Annoncé au cours d’un Direct dédié à la licence, mais principalement pensé pour parler du pass d’extension des versions Épée et Bouclier, Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX se dévoile lentement mais surement. Il y a quelques temps, nous avions droit à une démo jouable, qui fut l’occasion pour nous de vous livrer nos premières impressions sur ce remake prometteur. En attendant sa sortie, maintenant, contentons nous de ce que l’on veut bien nous donner, à commencer par ce petit trailer non traduit.

Vous lisez le japonais ? Nous non plus !

Difficile de savoir pour le moment si les nouveautés seront à l’honneur dans ce remake puisque, à première vue, tout porte à croire que le véritable bénéfice qu’il tire de sa sortie sur Switch tient dans sa refonte graphique. Qu’à cela ne tienne, ladite refonte est une franche réussite, c’est un fait établi. Et ce n’est pas le trailer du jour qui va nous contredire !

Dans celui-ci, pour le moment disponible uniquement en japonais malheureusement (et il est possible que cela reste ainsi), nous pouvons apercevoir quelques détails. D’abord, Barbicha, sorte d’ermite du village pokémon, est toujours de la partie. Et de ce que l’on comprend de ces cinq minutes de vidéo, il présente à Skitty et Gobou le système de sauvegarde via les statues Kangourex.

Un système qui était, d’ailleurs, déjà présent dans les éditions originales, sur Game Boy Advance et Nintendo DS, j’ai nommé Pokémon Donjon Mystère : Equipe de Secours Rouge et Bleue. Décidément, le titre n’embraque-t-il rien de neuf hormis ses graphismes ? Seul moyen de le découvrir, attendre patiemment sa sortie, fixée au 6 mars prochain, en exclusivité sur Switch !