Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX – Renforcer vos créatures

Les fans de la série principale Pokémon le savent bien : gagner de l’expérience ne fait pas tout. En effet, pour être efficace, une créature doit autant posséder un niveau élevé que des statistiques équilibrées. Bien sûr, Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX ne fait pas exception à cette règle, bien que cela se passe bien différemment pour les évolutions… Petit coup d’œil sur le renforcement de vos frères d’armes.

Le camping ça a du bon

Lorsque vous enrôlez une nouvelle créature, celle-ci est envoyée dans le campement adéquat, à condition bien sûr que vous possédiez ce dernier. Vous pourrez ensuite lui rendre visite, en prenant le chemin à gauche de votre maison. Sur place, il vous est proposé divers choix, notamment renvoyer ce pokémon dans la nature, changer son nom, ou encore, et c’est ce qui nous intéresse présentement : le renforcer.

En choisissant Renforcer, vous ouvrez un menu qui compile tous les objets de renforcement dont vous disposez. Comme dans la série principale, certaines substances vous permettront d’augmenter les statistiques de vos créatures de manière définitive. Ainsi, le Fer, par exemple, conférera des points supplémentaires en défense ; ou une Baie Sitrus fera grossir le nombre de PV. Attention, il est possible d’utiliser certains de ces items en donjon, mais mieux vaudra en lire attentivement la description avant de se faire.

En effet, dans le cas de la Baie Sitrus par exemple, celle-ci ne fera grossir le total de PV que si elle est utilisée alors que le pokémon dispose d’une barre de santé complète. Dans le cas où il lui manquerait ne serait-ce qu’un point de vie, elle aurait alors l’effet d’une banale potion.

Notez par ailleurs que certains objets vous permettent de faire grimper la puissance, les PP ou la précision d’une capacité, et ce pour toute l’équipe. Par exemple, si vous utilisez un Soda Puissance sur la capacité Charge de votre Rattata, cela rendra ladite capacité plus efficace en règle générale. Ainsi, un autre pokémon possédant lui aussi Charge, bénéficiera à son tour du gain de puissance. Pratique, on ne saura que trop vous recommander d’abuser de cette fonctionnalité.

Vive les sucreries

La petite particularité dans Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX, c’est l’apparition des friandises. Ces dernières auront en réalité le même effet que les objets de renforcement cités précédemment. Néanmoins, la statistique qu’elles amélioreront est totalement aléatoire. Mais le plus intéressant à ce niveau reste leur impact sur les Capacicool.

À l’image des talents dans la série principale, les Capcicool sont des capacités passives qui prennent effet sur toute l’équipe. Elles sont diverses et variées, permettant par exemple de payer vos objets moins cher dans les échoppes en donjon, de remplir plus efficacement votre estomac en mangeant un fruit, ou encore de désamorcer les pièges sur lesquels votre pokémon est amené à marcher.

En mangeant une friandise, un pokémon qui ne possède pas encore de Capcicool pourra être amené à en développer une, de manière aléatoire là encore. Toute créature peut en effet apprendre toute Capacicool. Une fois celle-ci apprise, il sera encore possible d’en apprendre de nouvelles, toujours de la même manière. Néanmoins notez bien qu’un pokémon ne peut posséder qu’une seule Capacicool, et il faudra donc faire un choix lorsqu’une nouvelle option se présentera.

Pour récupérer des friandises, il vous faudra cependant vous armer de patience, puisqu’elles sont assez rares et apparaissent de manière aléatoire dans les coffres, ou en terminant certaines missions.