Aperçu Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX sur Switch

La sortie de Pokémon Épée / Bouclier en novembre dernier était un véritable événement, comme chaque fois qu’un jeu de la licence principale paraît. Près de 25 ans après la Version Verte, l’engouement des fans est toujours là, et les rangs de ceux-ci ne cessent de croître. À l’occasion d’un Direct se tenant dans le courant de la semaine passée, Nintendo et Game Freak ont annoncé l’arrivée prochaine d’un Extension Pass dédié à ces récentes versions. Une annonce plutôt controversée, mais qui n’est pas arrivée seule.

C’était en effet l’occasion de dévoiler l’inattendu Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX, remake de l’édition Bleue / Rouge parue en 2006 sur DS et Game Boy Advance. À peine annoncé et daté au 6 mars 2020, le titre avait droit à une démo jouable sur l’eShop, que nous nous sommes empressés d’essayer.

Faire peau neuve, mode d’emploi

Présenté à la toute fin du Direct dédié à la licence, Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX donnait un peu l’impression d’être placé là uniquement pour apaiser les fans réticents à l’achat d’un pass d’extension. Il faut dire que Game Freak avait longtemps affiché son opposition à la pratique courante du DLC, et il était admis, publiquement, que la série y ferait objection. Qu’à cela ne tienne, à défaut de tenir ses promesses, la firme japonaise sait écouter les demandes, et même les anticiper. En effet, Équipe de Secours Bleue / Rouge reste l’un des opus annexes les plus appréciés par les joueurs. Il n’y a qu’à regarder le tarif prohibitif qu’affiche désormais l’édition Nintendo DS pour comprendre que l’engouement n’est nullement redescendu. Mais l’arrivée prochaine de ce remake est-elle une bonne nouvelle ?

C’est ce que nous avons tâché de déterminer en nous lançant dans sa démo jouable, disponible dès maintenant sur l’eShop. Un contenu plutôt conséquent, qui nous montre, au moins en partie, les nouveautés de cette édition. Avec pour commencer un lifting graphique tout à fait bluffant. Le titre a été refondu de A à Z dans un nouveau moteur incliné cartoon, pour un résultat qui, à défaut d’être éblouissant sur le point de vue technique, se révèle très joli. Cela sans dénaturer l’original, puisque les modèles de personnages restent proches des anciens, et les décors ont été repris avec une grande justesse. Les développeurs ont toutefois ajouté de la profondeur dans tout cela, avec une 3D qui remplit bien son office. Cependant, la majeure partie du temps, vous n’aurez droit qu’à une vue du dessus, comme à l’époque.

Le maître mot de ce remake n’est certainement pas « nouveauté ». En effet, si l’on appréciera son lifting visuel, le reste semble très avare en ajouts. De ce que nous avons pu en voir, le gameplay est très proche de la version d’origine, avec des déplacements saccadés dans des donjons générés de manière procédurale, et des missions (scénarisées ou non) qu’il faudra récupérer au bon vouloir de la poste Békipan. Clairement, ceux qui ont touché à Pokémon Donjon Mystère : Équipe de secours Bleue ou Rouge ne seront pas dépaysés. Ils risqueraient même de s’ennuyer, puisque le postulat n’a pas changé, au point que la plupart des dialogues sont identiques, ou se ressemblent beaucoup. Nul doute que le scénario n’a pas bougé d’un iota, même si l’on est encore en droit d’espérer de nouveaux embranchements.

Quant à sa bande sonore, de ce que nous avons pu en voir, ce remake n’offre rien de neuf là encore, puisque les thèmes de l’original ont été conservés. Dans des versions légèrement réarrangées cependant, pour éviter de donner l’impression que la Switch crache du son GBA bas de gamme, on l’imagine aisément. On regrettera d’emblée que l’attention des développeurs n’aient pas été plus portée sur cette bande-son qui, sans être détestable, ne brillait déjà pas en 2006. Notamment parce que les morceaux joués dans les donjons sont répétitifs, et ont cette fâcheuse tendance à s’insinuer dans un coin du cerveau et de n’en pas bouger. Qu’à cela ne tienne, le remake a au moins le mérite de toucher la corde sensible nostalgique, et on ne pourra pas lui reprocher de dénaturer complètement l’œuvre initiale.

Quoi de neuf dans ce remake ?

Malgré ce que vous avez pu lire dans les précédents paragraphes, ne soyons pas mauvaises langues, le titre embarque tout de même quelques petits ajouts. Comme dans l’original, il faudra passer par un petit questionnaire en début de partie, qui déterminera quelle créature vous incarnerez. Un fonctionnement qui apportait son petit grain de frustration par le passé. Heureusement, dans le remake il vous sera possible de changer le Pokémon vous étant attribué, et même de choisir votre partenaire. La liste n’est certes pas longue, et ne diffère en rien de celle de la version Bleue / Rouge, mais vous trouverez sans peine votre bonheur. D’ailleurs, maintenant que le choix est possible, il y a fort à parier que le nombre de joueurs démarrant l’aventure avec un Salamèche va exploser. Je me trompe ?

La démo jouable prenant place au tout début de l’aventure, nous avons pu jeter un œil à la progression des créatures, qui ne diffère en rien de celle des cartouches originales. À ceci près que les capacités obtiennent désormais de l’expérience à chaque utilisation, via une jauge prévue à cet effet, permettant à terme de gagner en nombre de Points de Pouvoir (nombre d’utilisations), en puissance et en précision. Par ailleurs, cela n’est pas réservé à votre Pokémon principal, et tous les membres de votre équipe bénéficient de ces améliorations, à condition bien sûr d’avoir en stock eux aussi ladite capacité. Enfin, nous avons constaté que les créatures commençaient l’histoire avec quatre attaques assez puissantes et inattendues. Peut-être ce fait n’est-il valable que pour la version démo, mais il faudra attendre la sortie du titre pour en avoir le cœur net.

Dernière petite nouveauté, et elle n’est pas déplaisante, c’est l’apparition d’un trou de Taupiqueur à coté de votre maison. Celui-ci, lorsque vous sautez dedans, vous conduit directement à la poste Békipan, lieu vous permettant de vous engager dans de nouvelles quêtes. Un gain de temps précieux, pour qui trouverait ennuyeux de passer chaque jour par le village en courant comme un dératé.