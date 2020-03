Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX – Gagner rapidement de l’XP

Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX n’est pas particulièrement compliqué. Néanmoins, certains boss pourront vous donner du fil à retordre, au même titre que des donjons parfois très longs. L’ennui, c’est que l’on gagne peu d’expérience en parcourant ces derniers. Il est ainsi difficile de mettre à niveau les créatures que l’on aura fraîchement récupérées. La solution, c’est le Dojo Makuhita !

Makuhita coaching pro

Non content d’avoir droit à son propre tutoriel sous la forme d’un entraînement en donjon, ce bon vieux Makuhita propose ses services pour vous faire gagner un maximum d’expérience en peu de temps. Pour se faire, il vous faudra vous munir de Tickets Assiduité, que vous trouverez parfois dans votre courrier, en terminant une mission, ou dans un coffre. Chacun d’eux vous donne accès à une session de castagne dans des donjons à étage unique. La petite particularité, c’est que ce coup-ci vous ne pourrez envoyer qu’un seul de vous pokémons à l’action.

Une fois votre choix effectué, Makuhita vous propose un ou plusieurs donjons, regorgeant de créatures faibles face à votre type. Ainsi, dans le cas où vous souhaiteriez faire gagner de l’expérience à votre Salamèche, on vous proposera de vous rendre au Dédale Feu, dans lequel vous tomberez face à des pokémons de type insecte ou acier. L’expérience gagnée est par ailleurs bien plus grande qu’en donjon classique. Vous ressortirez probablement de là avec deux à trois niveaux supplémentaires si vous chassez efficacement vos opposants.

Attention toutefois : vous êtes chronométrés. Selon le ticket utilisé, vous aurez plus ou moins de temps avant de retourner au Village Pokémon. N’hésitez donc pas à utiliser le déplacement automatique, afin de gagner de précieuses secondes. Ou encore à ne pas choisir vos attaques dans la roue associée, mais à préférer appuyer sur la touche A qui choisira pour vous la capacité la plus adaptée. Enfin, dans ces donjons la mort n’est punitive qu’en terme de temps. En effet, vous n’avez pas accès à vos objets, mais vous ressuscitez quelques secondes après votre mort.

Enfin, petit point sur les Tickets Assiduité. Sachez qu’il en existe trois sortes : le Ticket Assiduité, le Ticket Assiduité A, et le Ticket Assiduité S. Ils ne vous permettent pas d’accéder à des donjons différents, mais vous offrent néanmoins plus ou moins d’expérience, et ils vous allouent plus ou moins de temps dans le dédale de votre choix. À vous de les utiliser intelligemment, et de tâcher de perdre le moins de temps possible. Et à priori, en quelques allers et retours, le pokémon que vous souhaitiez mettre à niveau devrait atteindre le niveau de votre choix !