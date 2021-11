Pokémon Diamant Etincelant et Perle Scintillante s’attardent sur les légendaires

Si les deux jeux souffrent de fuites ces derniers jours, avec des exemplaires qui circulent un peu partout au détriment de The Pokémon Company et Nintendo, Pokémon Diamant Etincelant et Perle Scintillante continuent leur campagne promotionnelle. Après avoir donné un aperçu des adversaires des deux jeux, on a droit à une nouvelle vidéo qui met en avant le parc Rugosa.

Le parc des légendaires

Dans ce parc, accessible après être entré au Panthéon, vous aurez l’occasion de croiser de nombreux légendaires issus des premières générations de Pokémon, selon la version du jeu que vous posséderez. Ainsi, sur Diamant Etincelant, vous croiserez Ho-Oh, Raikou, Entei et Suicune, tandis que la version Perle Scintillante donnera accès à Luiga, Artikodin, Électhor et Sulfura.

Si vous possédez une sauvegarde de Pokémon Epée ou Bouclier, vous recevrez également Jirachi, tandis qu’une sauvegarde de Pokémon Let’s Go Pikachu ou Evoli vous offrira Mew. Pour cela, il faudra parler à un PNJ à Floraville dans les deux versions du jeu.

Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante sortiront le 19 novembre prochain exclusivement sur Nintendo Switch.