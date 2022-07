PlayStation VR2 présente son expérience utilisateur (vue transparente, espace de jeu personnalisé…)

Doucement mais régulièrement, Sony présente à petites doses son futur casque de réalité virtuelle. Sobrement appelé PlayStation VR2, celui-ci avait montré ses premiers jeux à venir dessus lors d’un précédent State of Play. Aujourd’hui, toujours pas de date de sortie ou de prix, mais un aperçu de l’expérience utilisateur et de quelques fonctionnalités complémentaires.

Vue transparente

Aujourd’hui, les nouveautés concernent principalement le confort de l’expérience utilisateur. Première nouveauté : la vue transparente. Celle-ci permet au porteur ou à la porteuse du casque de voir ce qu’il se passe à travers celui-ci. Il suffit simplement d’activer ou non un paramètre pour basculer entre une vue en jeu et une vue transparente pour voir ce qui vous entoure.

Une fonctionnalité confortable, si ce n’est idéale pour chercher ses manettes une fois qu’on a le casque ou vérifier qu’il n’y a pas d’obstacle autour de nous. Sony précise tout de même qu’il s’agit d’une vue, et qu’il n’est pas possible d’enregistrer ou de diffuser ce que l’on voit à travers. On a aussi droit à une nouvelle fonctionnalité dans les paramètres de diffusion, qui permet de vous filmer en jeu, à condition d’avoir une caméra HD connectée à la console.

Escape de jeu prédéfini

La prochaine option est connue des possesseurs d’un casque Oculus Quest : il sera maintenant possible de définir son espace de jeu. Cela vous permet de personnaliser et de définir les contours de votre aire de jeu, et de limiter vos déplacements et vos actions dans une zone souhaitée.

Si vous dépassez cette zone, vous aurez ainsi un message d’avertissement qui vous fera comprendre que vous êtes bientôt hors de la limite. Les paramètres de l’espace de jeu sont enregistrés mais seront cependant perdus si vous changez d’endroit. Cette fonctionnalité est utile si vous jouez dans un endroit avec des meubles ou des objets fragiles et que vous êtes du genre à bouger facilement, par exemple, sur Beat Saber.

Mode VR et cinématique

Enfin, pour terminer, Sony a lâché quelques détails sur ses différents modes : deux seront présents en fonction de votre utilisation :

En mode VR, vous êtes plongés dans un environnement à 360° avec un contenu affiché en format 4000×2040 et en 90 ou 120 hz

En mode cinématique, vous pouvez afficher l’interface et les menus de la PS5 ainsi que les films, contenus médias et les jeux qui ne sont pas en réalité virtuelle, le tout, projetés sur un écran de cinéma virtuel. Ici, on est sur un rendu 1920×1080 avec des fréquences d’image allant de 24, 60 et 120 Hz.

Pour l’instant, le PlayStation VR2 n’a toujours pas de période de sortie ou de prix de lancement. Cependant, Sony termine aujourd’hui sa communication sur un message encourageant puisqu’on devrait avoir « bientôt de nouvelles informations, y compris la date de lancement et les jeux supplémentaires qui sortiront sur la plateforme. » Patience patience.