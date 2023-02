PlayStation VR2 : Les premiers tests du casque de réalité virtuelle sont là

Dans quelques jours sortira le PlayStation VR2, la nouvelle version du casque de réalité virtuelle de Sony. En 2016, le constructeur japonais avait frappé fort dans le domaine en proposant un casque relativement performant, adapté pour une console de salon. Si le catalogue a eu du mal à vraiment convaincre, il était tout de même une vraie révolution, notamment pour son prix abordable (tout du moins pour un casque VR à l’époque). Quelques années plus tard, le géant nippon retente l’expérience : mais est-ce la vraie révolution de la VR ? Voici les premiers retours.

Voici ce qu’en pense la presse

En sept ans, la réalité virtuelle s’est beaucoup démocratisée. Absorbé par Facebook, Oculus a depuis renommé sa gamme de produits, et a révolutionné le milieu avec le Meta Quest, un casque entièrement autonome qui n’a pas besoin de nombreux câble (une plaie sur le premier PlayStation VR). HTC s’est aussi fait un nom auprès du grand public, avec une position tarifaire un peu au-dessus. Le grand pari de ce PlayStation VR2 était de démontrer une vraie évolution technologique, pour essayer de s’aligner aux autres acteurs du marché, tout en s’adaptant à un public plus généraliste habitué des consoles de salon.

Certains de nos confrères et autres sites spécialisés dans la réalité virtuelle ont pu publier leurs tests en ce jeudi. Et les premiers retours sont plutôt enthousiasmants, sans pour autant être excellents. La plupart des médias félicitent Sony pour avoir conçu un casque confortable, simple à installer et au design épuré (et surtout léger). Les évolutions technologiques permettent également d’apporter un gap graphique non négligeable pour profiter de jeux encore plus jolis (et plus immersifs).

Nos confrères de Gamergen, grands habitués de la réalité virtuelle, soulignent d’ailleurs toutes ces qualités : « Le PlayStation VR 2 a su nous séduire par son design, ses qualités graphiques, ses retours haptiques convaincants et son confort ». Chez Les Numériques, on félicite également la technique « irréprochable » et la simplicité des branchements, malgré un « caoutchouc du serre-tête propice à la sudation ». Sur sa conception, le PS VR2 semble avoir réussi sa mission, et la présence d’un seul câble est un soulagement, même si celui est tout de même jugé encombrant dans les tests actuellement publiés.

Dans les points négatifs, la question du catalogue famélique revient souvent. Il faut dire que si l’on met de côté Horizon Call of the Mountain, il n’y a pas, ou peu de vrais « system seller » (vous savez, ce seul jeu capable de vous faire acheter une console). L’absence d’argument de vente est un frein pour les personnes qui aimeraient passer le cap, surtout à ce tarif. Sur Frandroid, le catalogue pose problème, puisqu’il est effectivement rempli de portages. Horizon Call of the Mountain, bien que magnifique, n’est d’ailleurs pas la claque espérée : « In fine, passé l’effet « whaou », Horizon Call of The Mountain ne nous a pas autant convaincus que nous l’aurions souhaité ».

Les autres aspects du casque sont tous plutôt positifs. Les nouvelles manettes font leur petit effet, avec les gâchettes adaptatives et le retour haptique qui renforcent l’immersion, qui est elle servie par le son 3D et un suivi du regard au poil. L’autonomie de ces Sense Controllers est estimée à plus ou moins 5 heures de jeu, ce qui est idéal pour une longue session, mais il ne faudra pas oublier de les recharger ensuite.

Sony ayant eu une quantité limitée sur les casques disponibles au lancement (preuve en est, il est seulement possible de le précommander via le site officiel), peu de presse ou de créateurs de contenus l’ont reçu en avance. Notre test arrivera donc en décalé. Mais si vous voulez en savoir davantage, on vous renvoie chez quelques articles de nos confrères (en français) :

On rappelle que le PlayStation VR2 sortira le 22 février 2023 au prix de 599.99€ seul ou 649.99€ en bundle avec Horizon: Call of the Mountain. Un prix premium, qui freinera sans doute certains d’entre vous qui ont déjà écumé le catalogue existant. Rappelons cependant qu’il n’est pas nécessaire d’acheter les manettes (PS Move) ou la caméra comme sur le premier PlayStation VR, ce qui semble réduire un peu l’idée du gap de prix entre les deux produits.