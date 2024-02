Le package complet pour le remake

Capcom annonce aujourd’hui qu’une Gold Edition va donc voir le jour pour Resident Evil 4 Remake, et plus tôt qu’on pour ne le penser. Cette nouvelle version du jeu culte sera disponible à l’achat dès le 9 février prochain sur PC (Steam), PS4, PS5 et Xbox Series.

Elle contiendra évidemment le jeu principal ainsi que son extension Separate Ways, qui met en scène Ada Wong. On retrouvera également le DLC Extra Pack avec des petits bonus in-game ainsi que le mode Mercenaires, qui a été ajouté au jeu principal via une mise à jour gratuite. Pas du tout indispensable pour celles et ceux qui ont déjà le jeu donc (disons plutôt très dispensable), puisque cette Gold Edition s’adresse aux personnes qui n’ont pas encore découvert l’aventure cauchemardesque de Leon.