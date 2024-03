Resident Evil 4 Remake dépasse maintenant les 7 millions d’unités vendues

Bientôt dans le top 10 des ventes de l’éditeur

Le remake de ce quatrième épisode était très attendu et le public s’est montré présent, puisque le titre s’est rapidement écoulé à plusieurs millions d’exemplaires lors de sa sortie. Presque un an plus tard, Capcom fait le point et indique fièrement avoir vendu plus de 7 millions de copies de Resident Evil 4 Remake, et ce sur toutes les plateformes.

Car en plus des versions PlayStation, Xbox et PC, le titre a aussi été porté sur les appareils Apple compatibles (Mac, iPad et iPhone 15 Pro) en décembre dernier. L’éditeur ne donne pas le détail des chiffres et on peut imaginer que les ventes sur ces plateformes sont faibles, puisque le jeu n’a gagné « que » 500 000 unités en plus depuis décembre.

Et ces 500 000 exemplaires proviennent sans doute principalement de la sortie de la Gold Edition, parue le mois dernier, qui a probablement redonné un coup de boost aux ventes du jeu. Avec cela, ce Resident Evil 4 Remake va bientôt rentrer dans le top 10 des jeux les plus vendus de Capcom. Prochain arrêt, piquer la place de Resident Evil 3 Remake et de ses 8,4 millions d’exemplaires vendus.