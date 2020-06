Sony célèbre les 10 ans du PlayStation Plus

Sony lançait son abonnement PlayStation Plus le 29 juin 2010, ce qui signifie que l’on fête aujourd’hui les 10 ans du service de jeu en ligne. Et pour marquer l’occasion, le constructeur n’a pas hésité à annoncer quelques petites surprises et surtout ce qui nous intéresse tout de suite, des chiffres et des tops.

Un thème et un week-end gratuit

On commence par la partie la plus tangible, les petits cadeaux de ce dixième anniversaire. On ne parlera pas du jeu bonus offert ce mois-ci puisqu’il y a déjà une news sur le sujet. Mais Sony nous promet également un thème gratuit spécial 10 ans du PlayStation Plus qui sera disponible pour une durée limitée d’ici quelques jours.

Et si vous n’êtes pas abonnés au PlayStation Plus, vous pourrez peut-être y prendre goût ce week-end puisque le jeu en ligne sera gratuit du samedi 4 juillet, à 0h01 au dimanche 5 juillet à 23h59.

L’infographie des 10 ans du PlayStation Plus

Sony a également publié une frise chronologique pour démontrer la force de son service. On nous rappelle ainsi que si le PlayStation Plus a été lancé en juin 2010, il a fallu attendre juin 2012 pour l’arrivée des jeux offerts chaque mois. Ce qui fait que l’on fête probablement aussi les huit ans du fameux « Pas ouf les jeux PS+ ce mois-ci ». L’un des premiers jeux était d’ailleurs Wipeout HD dans sa version PS3 (puis de nouveau offert l’an dernier en août sur PS4).

La première année a vu la distribution de 64 jeux. Une offre plus généreux alors qui explique pourquoi on a depuis dépassé le cap des 1 000 titres offerts avec le PlayStation Plus. Ce qui explique peut-être qu’au 31 mars 2020, il y avait un total de 41,5 millions d’abonnés. Et oui, vu le prix, ça doit en faire de l’argent. L’infographie explique même que si le PS+ était un pays, il aurait la 36ème plus grosse population du monde. Parce que pourquoi pas…

Le top 5 des jeux les plus joués en ligne avec le PlayStation Plus

On a également droit à la liste des cinq jeux les plus joués en ligne grâce au PlayStation Plus. Cela signifie que les jeux free-to-play qui ne demandent pas l’abonnement sont absents, au cas où vous poseriez la question de l’absence de Fortnite par exemple.

Voici le top établi en avril 2020 :

Premier : Grand Theft Auto 5

Deuxième : Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Troisième : Call of Duty: Black Ops III

Quatrième : Destiny

Cinquième : Call of Duty: Black Ops IIII

Le top 5 des jeux offerts les plus téléchargés du PlayStation Plus

Les cinq jeux les plus téléchargés ont de quoi étonner. Et comme pour les titres les plus joués, on constate une nette domination d’Activision en dehors des deux jeux offerts le mois de l’établissement du classement, mars 2020 :

Premier : Call of Duty: Modern Warfare

Deuxième : Sonic Forces

Troisième : Shadow of the Colossus

Quatrième : Call of Duty: Black Ops III

Cinquième : Destiny 2

On souhaite donc un bon anniversaire au PlayStation Plus en espérant vite savoir ce qui changera sur PlayStation 5 et jusqu’à quand il y aura des jeux PlayStation 4 offerts.