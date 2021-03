PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus Mars 2021

Chaque mois, les abonnés du programme PlayStation Plus peuvent récupérer « gratuitement » de nouveaux jeux sur leurs consoles PlayStation. Sony nous avait annoncé la venue de Final Fantasy VII Remake et le voici disponible au téléchargement. Après Control en février, voici les nouveautés du PS Plus de mars 2021 avec une présentation.

Quels sont jeux PlayStation Plus de mars 2021 ?

Comme chaque mois, les joueurs peuvent télécharger plusieurs titres. Ce mois-ci, il y en a quatre au total. Voici le line-up complet du mois de mars 2021 :

Une liste complète qui devrait vous occuper de longues heures. Sachez par ailleurs que si vous en avez besoin, une soluce des aventures de Cloud est disponible dans notre guide complet de Final Fantasy VII Remake. Les jeux seront disponibles ce mardi 2 mars dans la journée.