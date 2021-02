PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus Février 2021

Tous les mois, on vous présente les jeux PlayStation Plus à venir pour les abonnés. Après Maneater et Greedfall en janvier, on fait donc le point sur les prochains titres qui seront disponibles pour février 2021. Voici les nouveautés à venir sur les consoles de Sony.

Quels sont jeux PlayStation Plus de février 2021 ?

Le constructeur nippon continue de nous proposer trois titres par mois. Les abonnés PlayStation Plus pourront donc en profiter aussi bien sur l’ancienne que sur la nouvelle génération de console. Voici le line-up de février :

On note donc deux sorties day-one, à savoir Destruction AllStars et Control, qui sortent ce 2 février sur PlayStation 5. Quant au dernier, il s’agit d’une bonne trouvaille sortie sans bruit. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous invite à regarder notre vidéo qui vous présente ces jeux. Ces derniers seront disponibles ce mardi 2 février 2021 en début d’après-midi.