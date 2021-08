PlayStation Plus : Les jeux du PS Plus pour le mois de septembre auraient déjà fuité

On approche tout doucement du mois de septembre, et alors que l’on connait déjà l’identité des Games with Gold du mois prochain, on ignore encore quels jeux seront intégrés au PlayStation Plus. On devrait avoir la réponse d’ici mardi prochain, mais avant cela, un nouveau leak semble déjà indiquer quels sont les jeux seront offerts en septembre.

Les jeux de septembre déjà connus ?

C’est une nouvelle fois chez Dealabs que l’on a pu voir cette information, avec des détails apportés par « billbil-kun », qui avait déjà vu juste pour les précédentes éditions du PS Plus, et dont les sources ont été vérifiées par Dealabs. De quoi prendre cette fuite avec beaucoup de sérieux, même si on attend toujours une confirmation de la part de Sony pour l’affirmer définitivement.

On nous indique alors que que les jeux concernés pour le mois de septembre seraient :

Une liste crédible, qui devrait sans doute se confirmer dans les jours à venir. Pour rappel, en août, on a eu droit à, Hunter’s Arena: Legends, Plants Vs. Zombies: Battle for Neighborville et Tennis World Tour 2.