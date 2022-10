PlayStation Plus : Les jeux de novembre ont fuité, voici la liste

On reprend les bonnes vieilles habitudes du côté du PlayStation Plus, avec Sony qui se fait encore une fois devancé pour les jeux à venir sur le PS Plus Essential. C’est une nouvelle fois billbil-kun de Dealabs qui nous offre sur un plateau d’argent la liste des jeux à venir sur le service, avec plusieurs styles de jeux très différents.

Quels seront les jeux offerts en novembre sur le PlayStation Plus ?

Le mois d’octobre avait aussi su varier les genres avec de la bagarre, de la course et de l’action stylisée, et ce mois de novembre ne sera visiblement pas en reste avec un soupçon de magie, de l’aventure spatiale et un jeu d’action exigeant.

Si le tout est évidemment à prendre avec des pincettes, billbil-kun ne s’est jamais réellement trompé sur les jeux à venir pour le PlayStation Plus. Ceux de novembre sont déjà connus, un jour avant l’annonce officielle. Voici donc les jeux qui arriveront sur le PlayStation Plus Essentials en novembre 2022 :

La confirmation devrait logiquement arriver demain après-midi, si la liste est bien véridique. Ces jeux devraient être disponibles sur l’abonnement dès le mardi 1er novembre prochain. Que pensez-vous de cette liste ?