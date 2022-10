Accueil » Actualités » PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus d’octobre 2022

Comme vous le savez si bien, Sony « offre » des jeux tous les mois pour les personnes qui sont abonnés au PlayStation Plus. Malgré une refonte du service, les abonnements permettent toujours de récupérer plusieurs titres « gratuits » de façon mensuel. De notre côté, on vous propose une présentation en vidéo histoire de faire le point et de voir si ça peut vous intéresser. En septembre, on avait eu droit à un line-up relativement bon, mais voyons ensemble les jeux PS Plus d’octobre 2022.

Quels sont les jeux PlayStation Plus d’octobre 2022 ?

Comme chaque mois, ce sont trois nouveaux jeux qui sont disponibles au téléchargement sur les consoles PlayStation. On y retrouve d’ailleurs une nouvelle fois un jeu de course et un jeu de combat, accompagnés cette fois par un jeu de tir indépendant qui a fait sensation lors de son lancement. Voici les trois jeux PS Plus d’octobre :

Les jeux PlayStation Plus d’octobre 20222 seront disponibles ce mardi 4 octobre dans la journée. Il sera possible de les récupérer soit via l’onglet PlayStation Plus de votre console, soit sur la page des produits.