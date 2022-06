PlayStation Plus : Les jeux du mois de juillet 2022 sont confirmés

On a désormais pris l’habitude à ce que PlayStation se fasse devancer pour la liste des jeux à venir sur le PlayStation Plus. Il y a quelques jours, une nouvelle fuite nous a indiqué l’identité des trois prochains jeux offerts dans l’abonnement, et aujourd’hui, PlayStation vient de rendre tout cela officiel. Voici donc les jeux offert sur le PS Plus au mois de juillet 2022.

Quels jeux PS Plus en juillet 2022 ?

Après avoir eu God of War en tête d’affiche durant le mois de juin, voici les jeux qui seront offerts dans le PlayStation Plus en juillet :

Quand seront dispos les jeux PS Plus ?

Comme toujours, il faut patienter quelques jours avant de pouvoir jouer : les jeux de ce mois-ci seront disponibles le mardi 5 juillet 2022 dans la journée, via l’onglet PlayStation Plus de votre console. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente sur notre chaîne Youtube.