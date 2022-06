PlayStation Plus : Les jeux du mois de juillet ont fuité, voici la liste

Le PlayStation Plus a effectué sa mue cette semaine, avec l’arrivée d’un nouveau service divisé en trois paliers, avec des centaines et des centaines de titres qui sont désormais intégrés à l’abonnement. Mais le fonctionnement des jeux du mois offerts avec le PS Plus ne change pas : tous les mois, deux à trois jeux sont offerts à tous les abonnés, même pour le PS Plus Essential. Et si Sony n’a pas encore confirmé la liste des jeux du mois de juillet, une fuite vient nous indiquer ce à quoi l’on aura droit.

Quels sont les jeux du PlayStation Plus de juillet ?

C’est encore une fois via le site Dealabs et le très bien informé billbil-kun que l’on apprend quels seront les prochains jeux compris dans le PlayStation Plus. Voici donc la liste des jeux qui seront a priori offerts sur le PlayStation Plus en juillet :

Etant donné que billbil-kun ne s’est jamais trompé par le passé, on aura tendance à croire qu’il s’agit là de la bonne liste. Si l’on suite la logique, ces titres devraient être disponibles dans l’abonnement dès le 5 juillet prochain. On attend maintenant la confirmation de la part de Sony.