PlayStation Plus Extra / Premium : Les jeux d’octobre sont confirmés, tandis que le cloud gaming arrive enfin sur le service

Les jeux du mois d’octobre 2023

On commence d’abord avec la sélection des jeux à venir sur le PlayStation Plus Extra et Premium, et sans surprise, on retrouve bel et bien Gotham Knights et compagnie, comme cela était indiqué dans la fuite. Voici la liste complète des jeux à venir sur le catalogue.

Les jeux du PlayStation Plus Extra

Gotham Knights | PS5

Disco Elysium – The Final Cut | PS4, PS5

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes | PS4, PS5

Alien: Isolation | PS4

Dead Island Definitive Edition | PS4

Outlast 2 | PS4

Elite Dangerous | PS4

FAR: Changing Tides | PS4, PS5

Gungrave G.O.R.E. | PS4

Eldest Souls | PS4, PS5

Röki | PS4, PS5

Les jeux du PlayStation Plus Premium

Tekken 6 | PS4, PS5

Soulcalibur: Broken Destiny | PS4, PS5

Ape Escape Academy | PS4, PS5

IQ Final | PS4, PS5

Le lancement du cloud gaming sur le PS Plus Premium

L’autre nouveauté pour ce mois d’octobre concerne uniquement le palier du PlayStation Plus Premium, qui accueille enfin le cloud gaming sur une sélection de jeux PS5. La liste complète n’est pas encore connue mais on sait qu’une centaine de jeux seront proposés de cette manière dont des titres comme Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West ou Ghost of Tsushima, qui sont disponibles dans le PlayStation Plus.

Certains jeux que vous possédez en dehors de l’abonnement pourront aussi être joués en cloud gaming, histoire de faire de la place sur votre SSD, comme Genshin Impact ou Dead Island 2. On retrouvera également les démos du PS Plus Premium, qui pourront être lancées en streaming. Ce qui est sans doute la fonction la plus pratique.

On nous indique que le choix de la résolution sera activé, pouvant aller du 720p à la 4k, en fonction de notre débit, avec la possibilité de passer en 60 images par secondes et d’activer ou non le HDR.

Quant au lancement de cette fonctionnalité, à vos agendas : le cloud gaming sera disponible dans le PS Plus Premium à partir du 23 octobre en Europe.