PlayStation Now : Voici les nouveaux jeux de juin 2020

Chaque mois, le service de jeux à la demande de Sony alimente son catalogue. En mai, nous avions eu droit à The Evil Within 2, Get Even et Rainbox Six Siege. Le mois d’avant, c’était surtout Marvel’s Spider-Man que l’on retenait. Voyons un peu ce qui nous attend dans les nouveautés du mois de juin dans le PlayStation Now

Quels sont les jeux PS Now de juin ?

Huit, c’est le nombre de titres qui s’ajoutent à la longue liste des jeux PlayStation Now. On retiendra évidemment le sympathique Metro Exodus, qui est une bonne surprise, mais aussi Dishonored 2, probablement présent pour célébrer comme il se doit les 20 ans du studio Arkane.

Par ailleurs, comme le catalogue varie souvent, quelques titres vont disparaître. Plus précisément, ce sont quatre jeux issus des productions Warner Bros qui nous quittent aujourd’hui :

Batman Arkham Knight

LEGO Ninjago

LEGO City Undercover

Shadow of Mordor

Alors, qu’allez-vous essayer ?