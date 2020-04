PlayStation Now : Marvel’s Spider-Man remplace Horizon et Uncharted en avril

En cette période de confinement, nous sommes nombreux à regarder ce qui se passent dans nos abonnements. Si les abonnés Game Pass ont eu droit à NieR Automata il y a peu et les membres PlayStation Plus à Uncharted 4 aujourd’hui même, le PlayStation Now va lui aussi accueillir de nouveaux venus.

Spider-Man tisse sa toile

Sony vient donc de lever le voile sur les nouveautés qui débarquent en ce mois d’avril. Dès aujourd’hui, les joueurs pourront approcher :

Si le jeu de golf devrait rester un petit bout de temps, Spider-Man et Just Cause 4 sortiront du catalogue respectivement les 7 juillet et 6 octobre 2020. Une bonne pioche parmi ces titres, étant donné les excellents retours pour les aventures de l’homme-araignée. Idéal aussi en attendant l’hypothétique Marvel’s Spider-Man 2 sur PS5. On notera tout de même deux départs aujourd’hui avec Horizon Zero Dawn et Uncharted: The Lost Legacy qui quittent le programme comme cela avait été annoncé.