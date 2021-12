PlayStation Plus : Les jeux de janvier 2022 confirmés, voici la liste

Avec les fuites qui s’accumulent autour du PlayStation Plus ces derniers mois, l’effet d’annonce de la part de Sony est bien amoindri. Le constructeur nous révèle aujourd’hui officiellement la liste des jeux du PlayStation Plus pour le mois de janvier 2022, et puisque tout avait déjà fuité, aucune surprise n’est à l’horizon.

Quels jeux PS Plus en Janvier 2022 ?

Voici la liste des jeux offerts sur le PlayStation Plus en janvier :

Où acheter une carte PS Plus ?

Vous pouvez acheter une carte PlayStation Plus directement sur Amazon. Vous pouvez également vous procurer un abonnement en passant par le PlayStation Store.

Quand seront dispos les jeux PS Plus ?

Comme toujours, il faut patienter quelques jours avant de pouvoir jouer : les jeux d’octobre seront disponibles le mardi 4 janvier dans la journée, via l’onglet PlayStation Plus de votre console. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente très bientôt sur notre chaîne Youtube.