PlayStation Plus : Les jeux de janvier 2022 ont fuité, les voici

Cela fait quelques mois que Sony se fait couper l’herbe sous le pied concernant l’annonce des jeux à venir sur le PlayStation Plus, et ce n’est visiblement pas l’année 2022 qui risque de changer cela. Le site Dealabs via l’intermédiaire de billbil-kun vient une nouvelle fois de révéler les jeux qui seront prochainement offerts dans l’abonnement, dès le mois de janvier 2022.

Les jeux de janvier déjà connus

Etant donné que billbil-kun a vu juste concernant le line-up des jeux PlayStation Plus durant tous ces derniers mois, il y a de fortes raisons de penser que les jeux listés ici arriveront bien en janvier dans l’abonnement. Voici les jeux qui devraient être offerts sur le PlayStation Plus en janvier 2022 :

On attendra évidemment la confirmation officielle de la part de Sony, mais on imagine que ce listing est véridique. Que pensez-vous de ce line-up pour débuter l’année ?