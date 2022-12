PlayStation : Découvrez le récapitulatif de votre année sur PS4 et PS5 pour gagner un avatar gratuit

C’est la fin de l’année et comme d’habitude, c’est le moment de tirer toutes sortes de bilans. PlayStation a pour coutume de nous offrir un récapitulatif non exhaustif de notre année passée sur les consoles PS4 et PS5 via son PlayStation Wrap-Up, et comme prévu, on y a bien droit en 2022. Vous pouvez dès à présent voir vos plus grands temps forts de 2022 sur PlayStation.

Quels sont les jeux auxquels vous avez le plus joué sur PlayStation en 2022 ?

Vous vous demandez sur quel jeu vous avez passé le plus d’heures en 2022 sur PS4 ou PS5 ? Combien de trophées vous avez gagné cette année ? Combien de jeux vous avez récolté grâce au PlayStation Plus ? Eh bien toutes ces statistiques sont disponibles sur le site officiel de PlayStation (actualisez la page si cette dernière affiche une erreur).

Il vous suffit juste de vous rendre sur le site, de renseigner votre compte PlayStation Network, et vous aurez accès à toutes ces données, qui réservent parfois quelques surprises (n’hésitez pas à partager vos statistiques en commentaires !). Vous y verrez votre top 5 des jeux les plus joués de 2022 sur PlayStation et votre temps passé sur chacun. Des statistiques plus globales concernant la communauté PlayStation y sont aussi affichées.

Lorsque vous aurez terminé votre récapitulatif de l’année, vous pourrez obtenir un code qui vous donnera accès à un avatar gratuit, à l’image d’Astro.