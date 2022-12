Accueil » Actualités » PlayStation : Le PS VR et plusieurs jeux PS4 et PS5 sont en promotion juste avant Noël

Le Black Friday est passé et en temps normal, on ne s’attendait pas à voir d’autres périodes de promotions avant les soldes du début d’année, mais PlayStation a décidé de vous offrir une dernière chance de faire le plein de cadeaux PS4 et PS5 juste avant Noël. Le constructeur brade les prix de nombreux jeux juste avant les fêtes sur Amazon, tout en cassant le prix de son casque PlayStation VR.

Les jeux PlayStation en promotion

Si vous cherchez encore des cadeaux ou que vous souhaitez simplement remplir votre ludothèque PS4 et PS5 à moindre coût, les offres suivantes devraient vous intéresser. Voici la liste des jeux qui sont actuellement en promotions sur PS4 et PS5 :

Jeux PS4

Jeux PS5

Le PlayStation VR à prix cassé

En plus de cela, si la réalité virtuelle vous intéresse, vous pourrez vous tourner vers le PlayStation VR qui est disponible à un prix sacrifié chez Micromania, sans doute car son successeur arrive prochainement.

Vous pouvez désormais mettre la main sur le casque à -50%, ce qui revient à acheter le PlayStation VR à seulement 149,99 € avec le bundle qui comprend le jeu PlayStation VR Worlds.