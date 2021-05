PlayStation : Les Days of Play sont de retour cette année

Chaque année, PlayStation lance les Days of Play, qui consistent à lancer une série de réductions sur le catalogue PlayStation tout en offrant des week-ends de jeu en ligne gratuits. L’opération sera bien de retour en 2021, et elle promet d’être chargée.

Des promos et des récompenses

Les promotions qui concernent le Days of Play seront donc bientôt disponibles et commenceront dans le courant du mois de mai sur une sélection de jeux PS4 et PS5. On ne sait pas encore quels jeux seront concernés, et plus d’informations seront communiquées prochainement. Un week-end gratuit pour jouer en multijoueur sera aussi organisé, mais là encore les dates ne sont pas précisées.

Cette année, les Days of Play seront également centrés sur la PlayStation Player Celebration, une opération qui consiste à réaliser plusieurs objectifs pour que la communauté gagne accès à des récompenses comme des avatars ou des thèmes gratuits.

Pour y participer, vous pouvez vous inscrire sur le site officiel de l’opération, et ensuite attendre les différentes étapes de l’événement. La première commencera le 18 mai et durera jusqu’au 24 mai. Toutes les informations sur les objectifs à remplir sont disponible sur le PlayStation Blog.