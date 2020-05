Cela fait plusieurs années que Sony organise les Days of Play quelques jours avant la période de l’E3. Après une édition 2019 assez riche, le constructeur remet le couvert et organise son édition 2019. Voici absolument toutes les offres qu’il ne faut pas manquer sur PlayStation 4 et PlayStation VR avec la liste complète des soldes des Days of Play 2020.

Liste complète des promotions

Voici tout ce qu’il faut savoir sur les Days of Play 2020 et notamment une liste complète des offres en cours. Vous retrouverez donc plus bas l’ensemble des promotions en cours et cela vous permettra d’en profiter dès maintenant. A noter que les offres sont sujettes au stock.

Abonnements

Consoles & packs

En cours

Jeux PS4

Qu’est-ce que les Days of Play 2020 ?

Les Days of Play 2020 sont des promotions organisées par Sony sur ses jeux et consoles. L’événement se réitère tous les ans, plus ou moins à la même période. Plusieurs packs de PlayStation 4 sont ainsi proposés à prix réduit, tout comme une partie du catalogue de jeux phares de PlayStation. Des manettes et accessoires sont aussi en réduction.

Il est bon de noter qu’il s’agit d’une opération lancée par Sony et vous pouvez donc en profiter chez plusieurs revendeurs. Plusieurs enseignes proposent donc ces mêmes remises, et le PlayStation Store brade également les tarifs sur les jeux en question.

Quand se déroulent les Days of Play 2020 ?

Cette année, l’édition est un peu plus tôt qu’en 2019 puisque les Days of Play 2020 se déroulent du 25 mai au 8 juin. Pendant cette période, consoles PlayStation 4, casques PlayStation VR et jeux sur ces machines sont proposés à prix réduit.