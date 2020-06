Planet Coaster est repoussé sur consoles mais sortira aussi sur Xbox Series X et PS5

En fin d’année dernière, les développeurs de Frontier Developments nous avaient fait la surprise d’annoncer une version console pour Planet Coaster. Officialisée lors de la conférence Xbox au X019, celle-ci devrait sortir cet été sur PlayStation 4 et Xbox One sous le nom de Planet Coaster: Console Edition. On a une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. On commence par laquelle ?

Un report mais deux supports en plus

Le successeur spirituel des RollerCoaster Tycoon qui a su rassembler plusieurs millions de joueurs sur PC ne sortira donc pas cet été mais seulement pour les fêtes de fin d’année 2020. Pas encore de date, mais cela nous laisse supposer une arrivée fin novembre ou courant décembre. Il faudra donc s’armer encore un peu de patience.

A contrario, la bonne nouvelle, c’est que ce report s’accompagne de nouvelles versions : Planet Coaster sera aussi disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X et sera optimisé pour ces supports. L’arrivée sur nouvelle génération se fera le même jour que sur PS4 et Xbox One. Pas encore de précision quant au fait qu’il sera Smart Delivery ou non.