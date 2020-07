Planet Coaster : Un nouveau trailer pour les versions consoles à venir

D’abord annoncé sur PS4 et Xbox One pour ce printemps puis repoussé à la fin de l’année pour accueillir également des moutures PS5 et Xbox Series X, Planet Coaster a publié une nouvelle bande-annonce pour rappeler qu’il arrive bientôt. Quelques images supplémentaires donc, histoire de patienter.

Du gameplay en jeu

Frontier Developments présente ici un trailer traduit en français où l’on peut y apercevoir plusieurs images issues du jeu. Présenté comme une bande-annonce de gameplay issu des versions consoles, on y voit surtout des séquences sans véritablement s’attarder sur les possibilités offertes par la manette. Quelques screenshots avec l’interface ont aussi été partagés.

Rappelons que Planet Coaster est déjà disponible sur PC et arrivera sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X fin 2020.