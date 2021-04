Pistol Whip: Smoke & Thunder annoncé, voici les premiers détails

La conférence Oculus Gaming Showcase a permis de lever le voile sur de nouveaux jeux et contenus à venir en réalité virtuelle. Le studio Cloudhead Games a ouvert le bal avec une rapide présentation de leur futur contenu additionnel à venir dans Pistol Whip avec Smoke & Thunder annoncé.

Des cowboys et du rythme

Pour l’instant, il faudra se contenter d’un teaser très court qui ne fait que montrer le nom et le thème de ce futur contenu additionnel. On apprend cependant que Pistol Whip: Smoke & Thunder nous proposera cinq nouvelles scènes dans la continuité du DLC 2089. L’extension nous racontera l’histoire de deux sœurs avec un chapitre consacré au farwest. Ce nouveau contenu sera lancé en parallèle d’une autre mise à jour déjà évoquée appelée The Concierge et qui permettra de personnaliser nos armes et autres mods pour varier notre expérience.

Pistol Whip: Smoke & Thunder et The Concierge sortiront tous les deux cet été sur les casques Oculus Rift et Oculus Quest mais aussi sur les autres casques de réalité virtuelle sur Steam et PlayStation VR.