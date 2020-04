Pistol Whip : Le jeu de rythme et d’action annoncé sur PlayStation VR

Sorti en novembre dernier, Pistol Whip fait partie de ces bonnes surprises sorties sur les casques de réalité virtuelle. Preuve en est, il figure même dans notre top des jeux VR qu’il ne fallait pas manquer en 2019. Jusqu’ici disponible uniquement sur PC, le jeu vient d’être annoncé sur PlayStation VR.

Quand John Wick rencontre Matrix avec de l’électro

C’est bon, on a votre attention avec cet intertitre ? Pistol Whip est un jeu d’action et de rythme en vue à la première personne qui mélange quelque peu les concepts de Audica, Beat Saber et Superhot. Inspiré des films d’action à la John Wick et Equilibrium, il faudra enchaîner les scènes explosives, le tout, sur une bande-son électro. Oui, ça donne envie, et c’est pour cela qu’il est bien noté sur Steam.

Le studio Cloudhead Games annonce aujourd’hui que leur titre arrivera sur le PlayStation VR plus tard cette année. Pas encore de date mais cela devrait arriver pendant la période estivale sur le PlayStation Store. Pour nous faire patienter, on a tout de même droit à une nouvelle bande-annonce.