Persona 5 Tactica confirme aussi son existence

Persona 5 Tactica fait sa révolution

Comme pour Persona 3 Reload, on a un peu peur que la vidéo disparaisse de Twitter d’ici votre lecture de cette news donc on va être un peu plus descriptif que d’habitude pour que vous ayez les informations quoiqu’il arrive. Et la nouveauté en plus de la présence de la voix des personnages pour donner un peu de contexte devrait bien nous aider.

Atlus messed up. They revealed Persona 5 Tactica too early on their instagram pic.twitter.com/afyj5SHn11 — Faz (@ScrambledFaz) June 8, 2023

En effet, on retrouve les Voleurs Fantômes de Persona 5 dans un monde étrange qui fait très renaissance ou fantasy/conte de fée. L’endroit est soumis au règne d’une reine tyrannique qui semble même parvenir à contrôler Ryuji et Haru. Heureusement, nos héros rencontrent aussi une jeune fille qui dit appartenir au Rebel Corps et qui les rejoint pour combattre à leurs côtés.

On voit aussi un décor de Japon féodal et précision importante que l’on a omis jusqu’à présent mais le design des personnages est dans un style un peu chibi/Super-deformed. Alors forcément, entre les univers, l’aspect plus tactique et les designs, cela évoque un peu les Persona Q (que l’on utilise pour l’illustration) mais on est bien dans un pur Tactical-RPG et absolument pas dans un Dungeon-Crawler à la Etrian Odyssey.

En combat, on constate que l’on contrôle une équipe de trois personnes qui se déplacent de case en case avec des niveaux qui peuvent être sur plusieurs étages. Ils peuvent attaquer à distance grâce à leurs armes à feu ou bien utiliser leur Persona pour des capacités spéciales. Il semblerait même qu’une jauge Voltage permette de faire des super attaques.

Et comme les faiblesses sont toujours présentes, on peut mettre les ennemis à terre pour lancer une All-Out Attack. Cette fois-ci, elle prend le nom de Triple Threat et elle touche les ennemis qui se situent dans le triangle formé par vos trois personnages sur le terrain. On remarque aussi que la fusion des Personae est bien de retour dans une forge nommée Velvet Armory Ltd. que l’on devine dirigée par Lavenza.

En ce qui concerne les informations pratiques, sachez que Persona 5 Tactica devrait donc sortir le 17 novembre 2023 sur PC, Xbox One et Xbox Series en étant même directement dans le Game Pass. Mais une fois de plus, on suppose que comme l’an dernier, les annonces de versions PlayStation voire même Switch arriveront un peu plus tard, au moins après la fin du Xbox Showcase ce dimanche soir.