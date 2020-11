Per Aspera sortira le 3 décembre prochain sur PC

Quelques mois après s’être montré lors du The Guerrilla Collective, Per Aspera se rappelle à notre bon souvenir en dévoilant un nouveau trailer et sa date de sortie. Le jeu de simulation planétaire narratif qui vous demandera de terraformer la planète Mars arrivera le 3 décembre prochain sur PC via Steam et GOG.

Un gros casting pour la VO

En plus de proposer une gestion réaliste de votre base martienne et un système de choix, le titre développé par Tlön Industries et édité par Raw Fury inclura un doublage audio spécifique à chaque personnage du jeu. Dans la version originale, Troy Baker (Joel dans The Last of Us et Samuel Drake dans Uncharted) prêtera sa voix au docteur Nathan Foster. Au casting, l’acteur sera accompagné de Laila Berzins et de Phil LaMarr.

Pour en savoir plus sur Per Aspera, n’hésitez pas à consulter notre aperçu du jeu publié le 21 octobre.