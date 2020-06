Per Aspera : Le jeu de simulation narratif sera disponible cette année sur PC

Teasé lors du PC Gaming Show à l’E3 2019, Per Aspera, le jeu de simulation narratif planétaire édité par Raw Fury, s’est montré par l’intermédiaire d’un trailer diffusé lors de la deuxième journée de l’événement The Guerrilla Collective.

Terraformer n’est pas joué

Développé par Tlön Industries, une entreprise fondée par trois vétérans de l’industrie vidéoludique qui ont travaillé sur des titres comme Master of Orion, Okhlos et Command & Conquer, les joueurs et les joueuses incarneront AMI, la Conscience Artificielle de Mars, qui doit terraformer la planète rouge afin qu’elle puisse accueillir des colons humains. Cette mission s’annonce délicate d’autant plus qu’elle n’est peut-être pas la première à avoir tenté cette dangereuse expérience.

Présenté comme un titre « combinant science-fiction réaliste et construction de base martienne », le terrain de jeu proposé par le studio argentin est entièrement basé sur les données de la NASA. En plus de récupérer des ressources et d’utiliser « une technologie basée sur des principes scientifiques et d’ingénierie réels », les choix faits au cours de votre partie auront des conséquences sur la fin de votre mission.

Per Aspera sortira cette année sur PC via Steam.