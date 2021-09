Per Aspera tease l’arrivée du DLC Green Mars pour le mois d’octobre

Disponible depuis fin 2020 sur PC, Per Aspera a reçu plusieurs mises à jour visant à ajouter du contenu ainsi qu’à améliorer une expérience de jeu déjà excellente au moment de sa sortie malgré un manque d’accessibilité. Alors que le titre de gestion planétaire narratif se prépare à fêter son premier anniversaire, Tlön Industries et Raw Fury ont annoncé l’arrivée imminente d’un DLC intitulé « Green Mars ».

Plus d’infos dans les semaines à venir

Teasé hier à l’occasion du The Indie Houses Direct, un événement dédié aux productions indépendantes, les développeurs se sont simplement contentés d’indiquer que cette mise à jour majeure permettra à la planète rouge « de se mettre au vert » sans plus de précisions. Plus d’informations sur ce contenu supplémentaire seront partagées dans les semaines à venir.

Le DLC Green Mars de Per Aspera sortira en octobre 2021. Notez également que, au moment où nous écrivons ces lignes, le titre est disponible à -33% sur Steam et à -20% sur GOG.