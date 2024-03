Qui sont les gagnants des Pégases 2024 ?

L’un des grands gagnants de la soirée aura été Soldats Inconnus: Frères d’armes, sorti aujourd’hui même sur consoles après avoir été disponible sur mobiles. Chants of Sennaar a aussi remporté des statuettes importantes, et même le prix le plus important puisqu’il est sacré meilleur jeu de l’année.

Voici la liste des gagnants (surlignés en gras) dans les différentes catégories des Pégases 2024 :

Excellence visuelle

Dordogne

Assassin’s Creed Mirage

Chants of Sennaar

Meilleure innovation technique

Headbangers: Rhythm Royale

Aliens: Dark Descent

Dragon Duelist

Meilleur jeu vidéo étudiant

A Day with Mochi

Inkesis

Sikaria: A Silent Hunt

Meilleur univers sonore

Assassin’s Creed Mirage

The Crew Motorfest

Jusant

Excellence narrative

Soldats Inconnus: Frères d’armes

The Wreck

Assassin’s Creed Mirage

Meilleur jeu vidéo mobile

Soldats Inconnus: Frères d’armes

The Wreck

Mighty Quest Rogue Palace

Au-delà du jeu vidéo

Soldats Inconnus: Frères d’armes

Chants of Sennaar

The Wreck

Meilleur jeu indépendant

Chants of Sennaar

Dordogne

Have a Nice Death

Meilleur Game Design

Chants of Sennaar

Jusant

The Crew Motorfest

Meilleur service d’exploitation

The Crew Motorfest

Tales Up

Go Go Magnet

Meilleur jeu vidéo

Chants of Sennaar

Assassin’s Creed Mirage

Jusant

Meilleur jeu vidéo mobile étranger

Little Nightmares

Disney Dreamlight Valley

Warcraft Rumble

Meilleur jeu vidéo indépendant étranger

Cocoon

Party Animals

Born of Bread

Meilleur jeu vidéo étranger

Baldur’s Gate 3

Cocoon

Hogwarts Legacy

Meilleur premier jeu vidéo

En Garde!

Dordogne

Paquerette Down the Bunburrows

Meilleure accessibilité

KarmaZoo

Firebird

Go Go Magnet

Personnalité de l’année

Mickaël Newton

Prix d’honneur

Muriel Tramis

Prix du public

Assassin’s Creed Mirage