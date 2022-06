PC Gaming Show 2022 : Voici une sélection de 10 jeux à retenir en vidéo

Le bal annuel des conférences de juin est bientôt terminé, et notre équipe vous a déjà proposé moult résumés en vidéo : Xbox Bethesda, Summer Game Fest, Capcom… Aujourd’hui, nous revenons sur le PC Gaming Show 2022 et ses nombreux jeux présentés avec une vidéo qui ne se focalise que sur dix d’entre eux.

Pour éviter le surplus d’informations, on vous propose une sélection qui revient sur des titres intrigants, tels que The Alters, nouvelle production des studios 11 bit, ou encore The Invincible et Demonschool. Tout ça est à retrouver en vidéo, ou directement sur notre chaîne YouTube.