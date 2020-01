Pas de Switch Pro ou de nouveau modèle en 2020 selon Nintendo

C’est dans son rapport sur ses résultats financiers de l’exercice fiscale en cours que Nintendo a tenu à éclaircir la potentielle venue d’un nouveau modèle de Switch en 2020. Pour faire écho aux nombreuses rumeurs d’une potentielle Switch Pro, le constructeur japonais a pris la parole et a tout simplement déclarer qu’il n’y avait « aucun plan » pour lancer un nouveau modèle cette année.

Des jeux non annoncés sont à venir

C’est le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, qui déclare que, « en ce qui concerne la Nintendo Switch, nous pensons qu’il est important de continuer à communiquer autour de l’attrait des deux modèles de Nintendo Switch et d’élargir la base installée. Veuillez noter que nous n’avons aucun plan pour lancer un nouveau modèle de Nintendo Switch en 2020 ».

Au moins, c’est clair : il ne faut pas s’attendre de Switch XL ou de Switch Pro dans les prochains mois. Une rumeur qui pourtant, était persistante depuis un petit moment maintenant et qui avait du sens, puisqu’elle rejoignait les dires de la Switch Lite en 2019. Cependant, il n’est pas exclu qu’une annonce soit faite pour une sortie en 2021, Nintendo ayant déjà joué sur les mots pour ne pas dévoiler sa stratégie.

Un suivi des jeux renforcé

Le rapport financier nous permet également de repérer quelques déclarations de Furakawa. Il explique notamment qu’il y a plusieurs projets sur le feu, et notamment, « des titres complètements nouveaux et des jeux uniques réalisables seulement sur Switch » en faisant les louanges côté matériel. Il confirme que Nintendo développe actuellement « de nombreux nouveaux jeux pour Nintendo Switch en plus de ceux qui ont été annoncés ».

Il rajoute : « De nouveaux titres seront publiés en continu à l’avenir, et pas seulement des jeux Nintendo, mais aussi des titres dans une variété de genres, y compris des productions indépendantes d’autres éditeurs de logiciels ». On peut donc s’attendre à de futures annonces dans les prochains mois, même si l’on a un discours relativement logique dans la démarche stratégique du constructeur.

Shuntaro Furukawa déclare néanmoins que Nintendo souhaite suivre davantage ses jeux sur la longueur en sous-entendant davantage de season pass pour ses titres : « Nous sommes aussi concentrés sur des initiatives qui permettent aux joueurs de continuer à jouer après la sortie du jeu ». Il prend l’exemple du récent pass d’extension de Pokémon Épée et Bouclier ou encore des nouveaux combattants à venir dans Super Smash Bros. Ultimate et explique que cela continuera dans ce sens.

Enfin, pour terminer, on apprend que les quatre bureaux de Tokyo seront prochainement fusionnés pour accroître l’efficacité. Nintendo a donc une nouvelle année 2020 riche en projets et devrait encore grossir son parc installé même si, en tant que joueurs, nous attendons du concret en termes d’annonces. Il faudra donc patienter d’ici le prochain Nintendo Direct qui devrait probablement être diffusé courant février.